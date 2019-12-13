Тюмень, , 20:11 — REGNUM В Тюменской области в рамках национального проекта «Экология» рекультивируют самую большую свалку региона площадью 41,5 га к 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного департамента недропользования и экологии.

Свалка отходов расположена на 9 км Велижанского тракта города Тюмени. С 23 октября 2019 года там проходят инженерно-изыскательские работы.

Ранее замгубернатора Лариса Теплоухова заявляла, что «когда будет завершён проект по рекультивации свалки на Велижанском тракте, улучшится качество жизни более 700 тысяч человек — всего населения Тюмени».