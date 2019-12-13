Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) поднялась выше $60 за баррель впервые с середины сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 13 января.

Цены на нефть растут на фоне сообщений о заключении предварительного торгового соглашения между США и КНР, предусматривающего снижение Вашингтоном пошлин на китайские товары.

Ранее сегодня цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent впервые с 23 сентября превысила отметку в $65 за баррель.

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