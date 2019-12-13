Тамбов, , 19:39 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в открытии второй очереди реконструкции комплекса АО «Тепличное», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В новом блоке теплиц будут производить более 900 тонн овощей.

Открытие второй очереди реконструкции тепличного комплекса АО «Тепличное» Tambov.gov.ru

Новые современные теплицы позволят обеспечить круглогодичное производство свежих овощей — без перерыва в осенне-зимний период, которое АО «Тепличное» было вынуждено делать в предыдущие годы.

Ежегодно предприятие планирует производить в новом блоке теплиц площадью 1,1 гектара более 900 тонн овощей. Здесь можно получать урожай в 2,5 раза больше, чем в теплицах антрацитовского типа: в автоматическом режиме поддерживается микроклимат, установлено искусственное освещение, используется система капельного орошения, минерального питания и дезинфекции. Внедрена биологическая защита растений. В планах АО «Тепличное» — запустить круглогодичное производство томатов.

Открытие второй очереди реконструкции тепличного комплекса АО «Тепличное» позволило создать 14 новых рабочих мест со среднемесячной зарплатой 29,6 тысячи рублей.

Общество «Тепличное» является областной собственностью и отличается высокой рентабельностью. Здесь работают квалифицированные специалисты, а уровень зарплат выше среднеобластного и средней по отрасли. Предприятие ориентировано на рынок Тамбовской области. Продукция предприятия неоднократно отмечена грамотами и медалями на выставках и конкурсах как лучшая овощная продукция защищённого грунта.

АО «Тепличное» основано в 1980 году. Промышленные зимние остекленные теплицы антрацитовского типа были построены в период с 1980 по 1985 годы на площади 12 гектаров. В 2012 году введено в оборот еще 2 гектара теплиц. С 2019 года АО «Тепличное» перешло на круглогодичное выращивание овощей путем применения технологии «светокультура». В январе 2019 года состоялось торжественное открытие первой очереди блока современных теплиц комплекса АО «Тепличное».

"Овощеводство является приоритетом развития сферы сельского хозяйства Тамбовской области, — отметил Александр Никитин. — Задачу по круглогодичному обеспечению жителей области свежей, вкусной, качественной, экологически чистой овощной продукцией решили. Скоро мы добьемся стопроцентного обеспечения жителей региона овощами за счёт реализации проекта по строительству тепличного комплекса в Мичуринске».

В мичуринском тепличном комплексе будут выращиваться томаты, сладкий перец, баклажаны, огурцы, салаты, зелень. Открытие первой очереди комплекса планируется в начале 2020 года.