Тамбов, 13 декабря 2019, 19:39 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в открытии второй очереди реконструкции комплекса АО «Тепличное», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В новом блоке теплиц будут производить более 900 тонн овощей.

Открытие второй очереди реконструкции тепличного комплекса АО «Тепличное»
Открытие второй очереди реконструкции тепличного комплекса АО «Тепличное»
Tambov.gov.ru

Новые современные теплицы позволят обеспечить круглогодичное производство свежих овощей — без перерыва в осенне-зимний период, которое АО «Тепличное» было вынуждено делать в предыдущие годы.

Ежегодно предприятие планирует производить в новом блоке теплиц площадью 1,1 гектара более 900 тонн овощей. Здесь можно получать урожай в 2,5 раза больше, чем в теплицах антрацитовского типа: в автоматическом режиме поддерживается микроклимат, установлено искусственное освещение, используется система капельного орошения, минерального питания и дезинфекции. Внедрена биологическая защита растений. В планах АО «Тепличное» — запустить круглогодичное производство томатов.

Открытие второй очереди реконструкции тепличного комплекса АО «Тепличное» позволило создать 14 новых рабочих мест со среднемесячной зарплатой 29,6 тысячи рублей.

Общество «Тепличное» является областной собственностью и отличается высокой рентабельностью. Здесь работают квалифицированные специалисты, а уровень зарплат выше среднеобластного и средней по отрасли. Предприятие ориентировано на рынок Тамбовской области. Продукция предприятия неоднократно отмечена грамотами и медалями на выставках и конкурсах как лучшая овощная продукция защищённого грунта.

АО «Тепличное» основано в 1980 году. Промышленные зимние остекленные теплицы антрацитовского типа были построены в период с 1980 по 1985 годы на площади 12 гектаров. В 2012 году введено в оборот еще 2 гектара теплиц. С 2019 года АО «Тепличное» перешло на круглогодичное выращивание овощей путем применения технологии «светокультура». В январе 2019 года состоялось торжественное открытие первой очереди блока современных теплиц комплекса АО «Тепличное».

"Овощеводство является приоритетом развития сферы сельского хозяйства Тамбовской области, — отметил Александр Никитин. — Задачу по круглогодичному обеспечению жителей области свежей, вкусной, качественной, экологически чистой овощной продукцией решили. Скоро мы добьемся стопроцентного обеспечения жителей региона овощами за счёт реализации проекта по строительству тепличного комплекса в Мичуринске».

В мичуринском тепличном комплексе будут выращиваться томаты, сладкий перец, баклажаны, огурцы, салаты, зелень. Открытие первой очереди комплекса планируется в начале 2020 года.