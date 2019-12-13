Набережные Челны, Татария, , 19:39 — REGNUM В ходе визита в Набережные Челны президент России Владимир Путин оценил производственные мощности завода КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Татарии.

«Это новый уровень, новое качество», — заявил глава государства. Путин подчеркнул, что удалось локализовать 83% производства.

«Это значит, что мы работали не зря», — уверен президент.

На заводе Путину продемонстрировали новейший магистральный тягач КамАЗ Continent или КамАЗ-54 907. Это прототип семейства К6. Электродвигатель позволит обеспечивать автономное движение при перемещении на закрытых территориях, при подъёмах или пробуксовке. На грузовик установлен также дизельный двигатель Р6 с пониженным расходом топлива — менее 25 литров на 100 км.

Также президенту показали линию контроля качества продукции. Кроме того, Путин посетил совместную площадку КамАЗа и компании Daimler по производству каркасов кабин для грузовых автомобилей.

В ходе визита президент пообщался с жителями Набережных Челнов и сотрудниками автогиганта.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президент приурочен к 50-летию концерна КамАЗ. Ранее Путин выступил на торжественном митинге, посвященном юбилею предприятия. Ожидается, что позднее состоится встреча за закрытыми дверями с главой Татарии Рустамом Минихановым.