Курган, , 19:22 — REGNUM Департамент Управления по контролю за иностранными активами казначейства (OFAC) удалил из санкционных списков, связанных с деятельностью в киберсфере три уральских предприятия. Об этом сообщается на сайте ведомства США.

Санкции сняты с курганского ООО «Центр автообслуживания». И двух предприятий из Югры — когалымской OOO «Вертикаль» и ООО «Юником» из Ханты-Мансийска.

Напомним, 5 декабря 2019 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении предприятий, якобы связанных с хакерской группой Evil Corp, а именно шести российских компаний и 17 граждан России, Испании, Израиля, Молдавии, Греции, Узбекистана, Украины и Франции.