Брюссель, , 19:03 — REGNUM Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в пятницу, 13 декабря, утвердили предложенные Италией поправки в пакт о финансовой стабильности, передает информагентство ANSA.

Решено продолжить обсуждения и уточнения реформы пакта в первые месяцы 2020 года.

Ранее намерение ЕС внести эти поправки вызвали скандал в Италии. По заявлению оппозиции, премьер-министр Джузеппе Конте уже утвердил их от имени Италии, хотя не советовался ни с депутатами, ни даже с министрами. Новые правила расширят возможности ЕС по вмешательству в экономическую политику стран с высоким госдолгом, в том числе и Италии, отмечают оппозиционеры.