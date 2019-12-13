Москва, , 20:04 — REGNUM Снижение ключевой ставки было ожидаемо, причем эксперты полагали, что Центробанк уменьшит её размер сразу на 0,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря сообщил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Снижение ключевой ставки на последнем заседании было весьма ожидаемым событием. Было много мнений, что ставка будет снижена более значительно — на полпроцента. Но видимо Центробанк проявляет определенную осторожность и предполагает снижать ключевую ставку постепенно», — сказал эксперт.

По мнению экономиста, в целом рынок только выиграет от этих действий. Поскольку инфляция в РФ опустилась ниже прогнозируемого уровня, стало очевидно, что можно предпринимать меры по кредитованию реального сектора экономики.

«Скорее это решение ожидаемое и имеет положительные перспективы. По крайней мере мы можем наблюдать увеличение интереса банков к кредитованию», — считает экономист.

К числу условно негативных моментов можно отнести определенное снижение ставок по депозитам, а также, возможно, отток средств с депозитов. Однако и в этом есть определенный плюс.

«Мы можем наблюдать более активное участие наших сограждан в качестве игроков на рынке ценных бумаг, хотя пока рано говорить о полноценном активном участии, но интерес к этой сфере будет расти», — сказал Твердохлеб.

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