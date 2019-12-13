Вена, , 18:35 — REGNUM Москвы и Киев достигли предварительной договорённости по условиям продления транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сообщил 13 декабря исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко по итогам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Вене.

При этом он уточнил, что окончательного варианта соглашения пока нет и стороны продолжают консультации на различных уровнях, в ходе которых «обсуждается конкретика».

Дата следующей встречи будет определена позднее в зависимости от прогресса в переговорах, отметил Витренко.

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Сторонам пока не удаётся договориться об условиях его продления. В МИД России сегодня заявили, что европейские потребители не останутся без российского газа, независимо от исхода переговоров между Москвой и Киевом.

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