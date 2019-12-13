Набережные Челны, Татария, , 18:34 — REGNUM На торжественном митинге, посвященном 50-летию завода КамАЗ выступил первый глава Татарии, ныне госсоветник республики Минтимер Шаймиев. По его словам, когда начиналось строительство предприятия, все говорили о «подвиге на Каме».

«Люди, которые участвовали в закладке камня в основание завода, — им сейчас не менее 70 лет, а многим и больше. Они все это начинали, именно они взяли все в свои руки, объединили многих людей, которые приехали на эту землю, — людей разных национальностей и разных конфессий из самых разных уголков нашей большой страны СССР. Этот дух единства сохранился все годы строительства завода и укрепился потом», — сказал госсоветник.

Он отметил, что сегодня самое главное — это дружба и духовное единство.

«Духовное единство становится и есть главным в укреплении мощи нашего государства», — заключил Шаймиев.

Кроме того, подчеркнул госсоветник, сегодня КамАЗ один из крупных машиностроительных комплексов, известных в мире, и для этого много делает президент России Владимир Путин и правительство страны.

Как сообщало ИА REGNUM, именно 13 декабря 1969 года считается днём создания завода КамАЗ. Однако первый серийный автомобиль сошел с конвейера предприятия в феврале 1976 года.

В митинге в честь 50-летия завода принимают участие более 4 тыс. сотрудников предприятия и приглашенных гостей. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.