Липецк, , 18:29 — REGNUM В Липецкой области в 2020 году 2,6% расходов бюджета будет направлено на развитие физкультуры и спорта. Об этом сообщила пресс-служба облсовета депутатов.

На спорт и здоровый образ жизни из казны региона выделят 1,8 млрд рублей. Почти 900 млн рублей рублей пойдёт на строительство новых спортивных объектов, в том числе многофункционального спорткомплекса, 50-ти метрового бассейна, крытого футбольного манежа и Дворца спорта в Липецке и в селе Долгоруково.

Бюджетные средства пойдут не только на спортивную, но и на культурную инфраструктуру. 153 млн рублей направят на завершение строительства трех сельских Домов культуры.

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