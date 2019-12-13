Липецк, , 18:23 — REGNUM В Липецкой области в 2020 году на здравоохранение направят 6,6 млрд рублей, или 9,5% о расходов бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба облсовета депутатов.

На 2020 год запланированы реконструкция областного перинатального центра, продолжение строительства хирургического корпуса областного онкодиспансера, строительство хирургического корпуса детской областной больницы и строительство здания для Добровской районной больницы.

Также будет продолжено строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Для этого в казне региона предусмотрено почти 160,2 млн рублей.

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