Набережные Челны, Татария, , 18:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетил завод концерна «КамАЗ» по производству автомобильных двигателей и силовых агрегатов в Набережных Челнах, сообщает 13 декабря пресс-служба компании.

Президента РФ сопровождали представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Минпромторга Денис Мантуров, президент Татарии Рустам Минниханов, глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор концерна «КамАЗ» Сергей Когогин.

Предприятие создано во времена СССР в 1975 году. Его производственные мощности на данный момент позволяют ежегодно выпускать 60 тыс. двигателей и силовых агрегатов, в том числе двигатели стандарта «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5».

Владимиру Путину показали работу компьютерной системы контроля качества и рассказали о мероприятиях по повышению локализации производства нового двигателя Р6, 17% компонентов которого закупаются сейчас за рубежом.

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