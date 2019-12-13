Тюмень, , 18:20 — REGNUM Тюменец пытался рассчитаться в банке за кредит монетами достоинством по 10, 5, 2, 1 рубль. Ему в кредитном учреждении сообщили, что сто монет у него могут взять бесплатно, остальные с комиссией по 4 рубля с каждой монеты. О ситуации Сергей Волошин сообщил в своём блоге в сети «Ютуб».

Пятница 13 декабря 2019 года для Сергея Волошина оказалась нервозной. Набрав мелочью тысячу рублей, он пытался совершить очередной платёж за кредит.

«Они мне сказали, что свыше ста монет принять не могут. Сто возьмут, а остальное с комиссией 4 рубля с каждой монеты. Отдавая им рублёвую монету, получается, что я им ещё должен три рубля», — сообщает возмущённый Сергей Волошин.

Сотрудница банка, которая запретила её снимать, пояснила на видео клиенту, что он может не возмущаться, а пойти и обменять монеты на купюры и принести их в банк.

«Отменить комиссию я Вам не могу. Конструктив какой может быть? Приходите три раза и приносите по 100 монет», — заявила пожелавшая остаться неизвестной сотрудница банка.

В финале Сергей Волошин без проблем обменял свою мелочь на ближайшей заправке на тысячную купюру. Но вопросы к банку у него остались.