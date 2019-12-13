Нижний Новгород, , 18:16 — REGNUM Депутаты гордумы Нижнего Новгорода на заседании профильных комиссий одобрили изменения в проект бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов с учётом присоединения поселка Новинки к городу. Об этом ИА REGNUM сообщили в парламенте.

Так, предлагается доходы и расходы бюджета-2020 увеличить на 210,2 млн рублей, из которых 106,7 млн рублей — межбюджетные трансферты.

От общего объема средства на ремонт дорог в Новинках направят 23 млн рублей, 9,9 млн рублей — на развитие системы уличного освещения, 2 млн рублей — на содержание объектов озеленения, 1 млн рублей — на снос сараев, 400 тыс. рублей — на организацию дорожного движения.

С учётом изменений, ожидаемые доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2020 году составят 31,856 млрд рублей, расходы — 31,855 млрд рублей. Профицит ожидается в размере 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Новинки расположены в 7 км от Нижнего Новгорода. Предложение о присоединении власти объясняли необходимостью достройки двух крупных проблемных ЖК, куда вложили средства несколько тысяч дольщиков. Местных жителей инициатива поделила на два лагеря: дольщики, вложившие средства в долгострой ЖК «Новинки Smart City», выступают за присоединение, а сельчане, что живут в самих Новинках, против, опасаясь роста тарифов и налоговых ставок, потому требуют референдума.

Между тем 28 ноября Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в двух чтениях приняли закон о присоединении Новинского сельсовета к Нижнему Новгороду.