13 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Литий «Аркадии» сегодня используется, в основном, на производстве оптического стекла и технической керамики с ультранизким содержанием железа. Однако наиболее динамичным рынком потребления лития становится рынок аккумуляторов для мобильной техники, и именно с ним связаны интересы к «Аркадии» со стороны Росатома.

Александр Шпунт, , 18:12 — REGNUM На этой неделе африканские источники сообщили, что африканский производитель лития с австралийской регистрацией Prospect Resources подписал меморандум о взаимопонимании с российской энергетической фирмой Uranium One на 90-дневный эксклюзивный период, чтобы завершить комплексную юридическую экспертизу «Prospect» и его предприятий, с целью вхождения в капитал контрольным пакетом (51%) акций. Uranium One, принадлежащий Росатому, — сегодня один из крупнейших в мире производителей урана с разнообразным портфелем активов по всему миру, в том числе в Казахстане, США и Танзании. Вот теперь, очень возможно, и в Зимбабве.

Зимбабве

Основной актив «Prospect» — это литиевая шахта «Аркадия» в 38 километрах к востоку от зимбабвийской столицы Хараре, которой правительство предоставило статус особой экономической зоны, учитывая её стратегическое значение для национальной отрасли добычи полезных ископаемых на сумму $12 млрд к 2023 году.

«Аркадия» располагает запасами руды в 26,9 млн тонн с содержанием оксида лития 1,3%. Появившееся на этой неделе обновленное окончательное технико-экономическое обоснование (DFS) литий-танталового проекта «Аркадия» увеличило расчетную выручку от реализации проекта, а также срок службы шахты, уменьшив при этом ожидаемые капитальные затраты.

В 2018 году DFS проекта предполагал, что производство лития в объеме 2,4 миллиона тонн в год потребует капитальных вложений в размере $165 млн и обеспечит расчетную выручку в $2,93 млрд в течение 12 лет. Эта версия технико-экономического обоснования предполагала, что чистая приведенная стоимость проекта до налогообложения составит $511 млн долл. США, внутренняя норма доходности — 44%, а среднегодовая прибыль по EBITDA (до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) оценивается в $106−199 млн.

Обновленная версия DFS увеличила прогноз эксплуатации с 12 лет до 15,5 лет, в течение которых ожидается, что проект будет производить ежегодно 173 000 тонн сподуменового концентрата, 122 000 тонн петалитового концентрата и 173 000 фунтов танталитового концентрата с содержанием пентоксидатанталита — 25%. На весь срок эксплуатации рудника производственные затраты варьируются от $268 долл. на тонну для сподуменового концентрата до $458 долл. США на тонну для петалитового концентрата.

Капитальные затраты на проект были сокращены на 2% до 162 млн долл. США, в то время как чистая приведенная стоимость до налогообложения увеличилась на 39% до 710 млн долл. США. Срок окупаемости проекта был сокращен с 18 до 12 месяцев, а расчётную выручку новый DFS нарастил до $3,42 млрд. Чистая приведённая стоимость оценивается в $710 млн, одновременно и внутренняя норма доходности увеличилась до 71%. Уточненный показатель EBITDA в течение первых пяти лет работы в новой редакции технико-экономическое обоснования ожидается на уровне $168 млн.

Еще один безусловный актив «Prospect» — нематериальный: это соглашение о выкупе продукции с китайской Sinomine Resources, что позволяет проекту претендовать на абсолютно лидирующую позицию среди африканских производителей лития.

В отличие от многих других производителей лития, «Аркадия» имеет три потенциальных линейки продукции, предназначенные как для рынков электромобилей (EV) и хранения энергии, так и для рынков промышленного оптического стекла и керамики.

«Prospect» приостановил торги своими акциями вчера, заявив, что акции, котирующиеся на Австралийской фондовой бирже, будут оставаться в остановленном состоянии до тех пор, пока компания не сделает серьезное объявление или не возобновит обычные торги. При этом акции «Prospect» подскочили на 14% на торгах в среду, после заявления компании.

Литий «Аркадии» сегодня используется, в основном, на производстве оптического стекла и технической керамики с ультранизким содержанием железа. Однако наиболее динамичным рынком потребления лития становится рынок аккумуляторов для мобильной техники, и именно с ним связаны интересы к «Аркадии» со стороны Росатома. Цены на литий, ключевой компонент батарей, используемых в сотовых телефонах и электромобилях, с 2018 года снизились на 50%, что участники рынка рассматривают как окно возможности для покупки инфраструктурных объектов, связанных с белым металлом — на фоне консенсус-прогнозов о том, что к 2025 году спрос на литий резко возрастет.

Предполагается, что этап завершения проекта займет 18 месяцев после завершения финансирования и еще пять месяцев для ввода в эксплуатацию. Это соответствует ожиданиям экспертов о том, что мир начнет испытывать дефицит лития с 2021 года, когда рынки электромобилей и компактного хранения электроэнергии начнут резкий подъем.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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