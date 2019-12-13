Симферополь, , 17:52 — REGNUM Официальная выручка крымском сафари-парке «Тайган» во время проверки налоговой выросла в полтора раза. Об этом 13 декабря на заседании комитетов парламента республики заявил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Крыму Сергей Крюков.

«Во время проверки была установлена достаточно крупная сумма, не проведённая через кассу. Это стало основанием для проведения проверки кассовой дисциплины, в рамках которой установили, что совершенно случайно, наверное, во время присутствия наших сотрудников выручка увеличилась в разы — более 1 млн рублей в день», — отметил специалист.

По его словам, если сравнить с показателями за июль и август, то выручка выросла в полтора раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что директор «Тайгана» Олег Зубков только в июле 2019 года скрыл 20 миллионов рублей выручки.

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