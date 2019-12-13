Симферополь, 13 декабря 2019, 17:52 — REGNUM Официальная выручка крымском сафари-парке «Тайган» во время проверки налоговой выросла в полтора раза. Об этом 13 декабря на заседании комитетов парламента республики заявил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Крыму Сергей Крюков.
По его словам, если сравнить с показателями за июль и август, то выручка выросла в полтора раза.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что директор «Тайгана» Олег Зубков только в июле 2019 года скрыл 20 миллионов рублей выручки.
Об этом: Владелец крымского парка львов скрыл от налогов десятки миллионов рублей
Читайте ранее в этом сюжете: Госорганы Крыма завалили требованиями «отстать» от сафари-парка «Тайган»