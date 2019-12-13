Липецк, , 17:43 — REGNUM В Липецкой области в 2020 году на развитие образования направят 15,8 млрд рублей — это 22,8% расходов регионального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба облсовета депутатов.

Более миллиарда рублей запланировано на строительство новых школ в микрорайоне «Европейский» в Липецке, в селе Пятницком Измалковского района и в Усмани.

Более 400 млн рублей будет направят на создание дополнительных мест в яслях для детей до трёх лет. Также в Липецке запланировано строительство трёх детских садов.

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