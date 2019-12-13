Лондон, , 17:40 — REGNUM Верховный суд Великобритании отложил вынесение решения по спору о долге Киева перед Москвой по еврооблигациям на $3 млрд. Об этом сообщила 13 декабря пресс-служба министерства финансов Украины.

Отмечается, что суд завершил слушания окончательной апелляционной жалобы относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства.

«По результатам слушаний судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату. Результаты окончательной апелляции будут объявлены после оглашения Верховным судом своего решения, которое состоится, вероятно, в 2020 году», — сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне Верзовный суд Соединённого Королевства завершил слушания по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд, выкупленным в конце 2013 года. Суд удалился на обсуждение, сроки вынесения решения при этом названы не были.

Читайте ранее в этом сюжете: В Лондоне завершились слушания по долгу Украины перед Россией