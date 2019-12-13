Кострома, , 17:38 — REGNUM В Костроме разрабатывают проект строительства нового кладбища рядом с деревней Будихино Костромского района, — сообщает ТРК «Русь».

Новое место захоронения будет занимать площадь в 40 гектаров, стоимость проекта — 300 млн рублей. На погосте построят также административное здание, дом для проведения церемонии прощания, хозяйственные помещения. Хоронить костромичей там планируют с 2021 года.

Пока к погосту прокладывают дорогу и готовят проектную документацию для Госэкспертизы. Размещение кладбища в этом месте обсуждалось несколько лет. Земля была в федеральной собственности, поэтому что-то построить на участке было проблематично. Сейчас площадку передали области, затем оформят на баланс города.