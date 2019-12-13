Москва, , 17:34 — REGNUM Элита Украины сильно переоценивает зависимость России от Запада, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 13 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Украина на уровне всей элиты держит два мифа в голове: первый, что Россия абсолютно зависима от Запада, и второй, что если Киев правильно крутанет эти зависимости, то он выиграет. Но они (элиты Украины — прим. ИА REGNUM) постоянно убеждаются в том, что, во-первых, такой абсолютной зависимости нет, и второе, крутить они ничего не умеют. Зеленский очень быстро путается и завязывает себе удавку на шее. Он завязал её себе с Трампом и завязывает с Европой», — сказал Кургинян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что потребители в ЕС не останутся без российского газа независимо от исхода переговоров между Москвой и Киевом по транзиту через территорию Украины.

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