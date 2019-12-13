Москва, 13 декабря 2019, 17:34 — REGNUM Элита Украины сильно переоценивает зависимость России от Запада, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 13 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что потребители в ЕС не останутся без российского газа независимо от исхода переговоров между Москвой и Киевом по транзиту через территорию Украины.
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