Симферополь, , 17:30 — REGNUM Представители Крыма и Абхазии подписали протокол о создании совместного Делового совета. Об этом 13 декабря журналистам в Симферополе рассказал первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба.

«Мы подписали соглашение между Торгово-промышленными палатами республик о создании Делового совета — места, где бизнесмены смогут отрабатывать все направления сотрудничества, которые их интересуют. Возлагаем на него большие надежды. Он должен стать экономическим локомотивом, который будет двигать наши республики», — отметил Аршба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Абхазия поставляет в Крым стройматериалы и продукты питания, которых нет в достаточном количестве на территории российского полуострова. Товарооборот между двумя республиками на данный момент составляет около 400 тысяч долларов.

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