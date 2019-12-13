Симферополь, 13 декабря 2019, 17:30 — REGNUM Представители Крыма и Абхазии подписали протокол о создании совместного Делового совета. Об этом 13 декабря журналистам в Симферополе рассказал первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Абхазия поставляет в Крым стройматериалы и продукты питания, которых нет в достаточном количестве на территории российского полуострова. Товарооборот между двумя республиками на данный момент составляет около 400 тысяч долларов.
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