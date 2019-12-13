Москва, , 17:46 — REGNUM Решение Центрального банка (ЦБ) России снизить ключевую ставку на 0,25% не окажет существенного влияния на экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Прежде всего никаких существенных последствий не будет в силу того, что разница между инфляцией и ставкой невелика, и само снижение не очень велико. Сейчас Центральный банк путем постепенных снижений реагирует на то, что инфляция ушла ниже целевого уровня в 4%», — сказал Хестанов.

По оценке эксперта, Центробанк, скорее всего, и дальше будет снижать ставку, параллельно наблюдая, как на это отреагируют цены. Российский опыт показывает, что скорость роста инфляции гораздо ниже её снижения. Поэтому снижать ставку регулятор будет медленно, полагает Хестанов.

«Поскольку разница между ставкой и инфляцией не очень велика, то и реакция рынка будет не существенной», — заявил экономист.

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