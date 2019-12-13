Москва, , 17:26 — REGNUM Российский газ нужен странам ЕС, и поэтому рано или поздно он будет куплен, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 13 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«После «нормандского формата» стало понятно, что Зеленский проиграл всё, что мог. Газовая война стратегически проиграна Украиной в связи с тем, что рано или поздно заработают «Северный поток — 2» и «Южный поток», а кроме того, президент РФ рассказал о «Силе Сибири» и о том, сколько газа мы можем направлять в Азию, — сказал Кургинян. — Если газ есть, то рано или поздно по той или иной цене он будет продан. А поскольку европейский интерес состоит в том, чтобы его купить, то он будет куплен. Поэтому вокруг этого газа будут разыгрываться драматические события, которые кончатся лирическим согласием по поводу того, что продавать газ надо, и его будут продавать».

В этом смысле, как полагает Кургинян, ничего не изменится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контракт с РФ на транзит газа удастся подписать. По его словам, украинская сторона рассчитывает, что соглашение будет подписано на десять лет. Президент Украины подчеркнул, что данный контракт будет исходить исключительно из экономических интересов, а не чьих-то политических планов.

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