Москва, 13 декабря 2019, 17:26 — REGNUM Российский газ нужен странам ЕС, и поэтому рано или поздно он будет куплен, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 13 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
В этом смысле, как полагает Кургинян, ничего не изменится.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контракт с РФ на транзит газа удастся подписать. По его словам, украинская сторона рассчитывает, что соглашение будет подписано на десять лет. Президент Украины подчеркнул, что данный контракт будет исходить исключительно из экономических интересов, а не чьих-то политических планов.
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