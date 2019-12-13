Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США снимет запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX не ранее февраля 2020 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, именно в такие сроки FAA утвердит все изменения, внесённые в систему контроля полёта 737 MAX и связанные с этим требования к подготовке пилотов.

Таким образом, как отмечается, эксплуатация лайнеров будет возобновлена на два месяца позднее, чем рассчитывали в компании Boeing.

Напомним, что ранее на неделе глава FAA Стив Диксон заявил, что авиационные власти не разрешат полёты Boeing 737 Max до конца 2019 года. По его словам, для возобновления эксплуатации лайнер должен пройти ещё не менее десяти этапов проверок.

Полёты Boeing 737 Max были запрещены в большинстве стран мира после авиакатастрофы в Эфиопии, причиной которой стала неисправность программного обеспечения лайнера.