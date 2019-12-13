Калуга, , 17:21 — REGNUM Сегодня, 13 декабря, в рамках часа контроля депутаты Городской думы Калуги рассмотрели вопрос о переводе многоквартирных домов на прямые расчёты с МУП «Калугатеплосеть». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, по состоянию на январь 2019 года прямые договоры по оплате за отопление были заключены с 692 домами, по горячему водоснабжению — с 209 домами.

0 малоэтажных домов Калуги могут перевести на индивидуальное отопление Пресс-служба Городской думы Калуги

В настоящее время осуществляют прямые расчёты по отоплению 936 многоквартирных домов, по горячему водоснабжению — 256 домов.

С января по декабрь 2019 года на прямые платежи по отоплению перешли 244 дома, по горячему водоснабжению — 47 домов. По мнению городского головы Дмитрия Разумовского дальнейший перевод домов на прямые договоры не принесёт существенных результатов: в настоящее время собираемость платежей через расчётные центры составляет порядка 90%, кроме того значительно активизирована исковая и претензионная работа со стороны МУП «Калугатеплосеть».

Депутат Алексей Колесников поднял вопрос оплаты за отопление для жителей малоэтажных домов.

«Для малоэтажных домов введены нормативы, существенно повышающие стоимость услуг по отоплению, — отметил депутат. — В тоже время далеко не во всех таких домах есть техническая возможность перейти на индивидуальное отопление или установить приборы учёта, эта касается аварийных домов и домов, признанных памятниками архитектуры».

В сентябре Городской думой было принято решение о предоставлении жителям аварийных домов компенсации оплаты услуг по отоплению.

В настоящее время городской управой разрабатывается соответствующий нормативный акт, завершить работу планируется до 25 декабря, после чего для жителей аварийных домов будет сделан перерасчёт оплаты за отопление. Кроме того, граждане, признанные в установленном порядке малообеспеченными, могут рассчитывать на субсидии для оплаты услуг ЖКХ.

Глава городского самоуправления Александр Иванов призвал сотрудников Городской управы продолжить и активизировать работу по переводу малоэтажных жилых домов на индивидуальное отопление.

В настоящее время жителям малоэтажных домов не только бесплатно предоставляется газовый котёл, но и компенсируется 50% стоимости работ по его установке. В следующем году Городская управа планирует провести работы по переходу на индивидуальное отопление либо установке приборов учёта тепловой энергии на 300 домах, но возможно это будет только при стопроцентном согласии жильцов.

Депутат Светлана Мартынова затронула вопрос расчета коэффициентов оплаты за отопление для малоэтажных домов и средне‑ и многоэтажных домов.

«Раньше установка счётчика позволяла жителям экономить, сейчас ситуация изменилась, — считает Светлана Мартынова. — В ряде случаев стало выгоднее оплачивать отопление по нормативам, чем по показаниям приборов учёта. Противоположная ситуация с малоэтажными домами, там нормативы значительно увеличены. Необходимо будет рассмотреть механизмы формирования платы за отопление и обсудить вопрос с областным министерством конкурентной политики».

Вопрос будет стоять на контроле депутатского корпуса.