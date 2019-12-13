Липецк, , 17:16 — REGNUM В Липецкой области 25,6% расходов бюджета в 2020 году — более 17 млрд рублей — предусмотрено на социальную политику. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба облсовета депутатов.

На строительство жилья для детей-сирот выделят почти 400 млн рублей, ещё более 500 млн рублей — на социальные выплаты гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Как сообщил спикер облсовета Павел Путилин, также запланировано повышение зарплат работников бюджетной сферы.

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