Калуга, , 17:11 — REGNUM В Калуге сегодня, 13 декабря, состоялось заседание Городской думы. Перед началом работы депутатам был представлен новый начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Александра Граф поблагодарила депутатов за всестороннюю помощь региональному отделению и заботу о людях с ограниченными возможностями. Благодарственными письмами общества инвалидов были награждены глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, депутаты Андрей Макаров, Роман Коптеев и Юрий Титков. Александр Иванов в свою очередь поблагодарил Граф за многолетний труд и пожелал дальнейших успехов в благородном деле заботы об инвалидах.

В устав Калуги внесены изменения Пресс-служба Городской думы Калуги

Затем депутаты утвердили бюджет города на 2020 год. Бюджет Калуги сохраняет социальную направленность, на социально-культурную сферу будет направлено порядка 68% от общего объема расходов. Более 2 миллиардов рублей выделяется на реализацию мероприятий программы «Социальная поддержка граждан». Свыше 250 миллионов рублей будет выделено на капитальный ремонт многоквартирных домов, 293 миллиона — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. На совершенствование и развитие улично-дорожной сети в 2020 году будет направлено 1 млрд. 313,7 млн. рублей. На реализацию подпрограммы «Благоустроенный город» предусмотрено 610 млн. рублей.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поблагодарил за плодотворный труд и значительный вклад в развитие финансовой системы города заместителя городского головы — начальника управления финансов Екатерину Иванову и вручил ей благодарственное письмо.

«Сегодня был принят главный финансовый документ города, на основании которого будут реализоваться планы по социально-экономическому развитию и благоустройству Калуги, — подчеркнул Александр Иванов. — Проведена большая работа над проектом бюджета, утверждено финансирование более двадцати муниципальных целевых программ, статьи расходов детально рассмотрены комитетами Городской думы, бюджет сохраняет социальную направленность, крупные суммы запланированы на ремонт школ и развитие социальной инфраструктуры, кроме того значительные средства выделяются на ремонт дорог и благоустройство».

Также в ходе заседания были внесены изменения в Устав города Калуги. Уточняется формулировка вопросов местного значения по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, а также по осуществлению мер, направленных на реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств. Кроме того корректируется норма о принятии депутатами присяги в начале срока осуществления своих полномочий.

Муниципальным предприятиям «Управление калужского троллейбуса» и «Управление комплексного обслуживания населения» были согласованы сделки, связанные со сдачей в аренду муниципального имущества.