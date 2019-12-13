Липецк, , 17:05 — REGNUM В Липецкой области депутаты облсовета приняли бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, сообщает ИА REGNUM.

Доходы областного бюджета в 2020 году составят 66,1 млрд рублей, расходы — 69,2 млрд рублей, дефицит — 3,1 млрд. 60% расходов будет направлено на социальную сферу.

В 2021 году доходы бюджета планируются в размере 67,2 млрд рублей, расходы — 68,3 млрд, дефицит — 1,2 млрд. В 2022 году доходы и расходы областного бюджета прогнозируются в размере 69,2 млрд рублей.