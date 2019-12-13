Киев, , 16:57 — REGNUM Владимир Зеленский попытался пошутить в ответ на шутливую реплику президента РФ Владимира Путина на итоговой пресс-конференции «нормандской четверки» 10 декабря в Париже по поводу продления транзитного контракта по газу — «А у нас газ. А у Вас?», ответив, что «у нас газопровод». Но шутка вышла явно неудачной. Так прокомментировал шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик ситуацию с переговорами по газовому транзиту.

«Шутка Зеленского вышла явно неудачной, так как газ у России будет всегда, по крайней мере, еще лет двести. А вот газопровод Украине может уже не понадобиться в следующем году, максимум через три года.

Как я говорил ранее, никакого транзита российского газа через территорию Украины уже может не быть в следующем году, так как Европа специально не сформировала ни одной заявки на такой транзит. А так как сегодня последний день приема таких транзитных заявок, то мы имеем 90−95% того, что в следующем году никакого транзита газа из России через ГТС Украины не будет.

А если не будет газа, то зачем, как говорится, козе баян? Вот и придется, чтобы не нести убытки по поддержанию его деятельности, распилить украинским властям газопровод на металлолом», — отметил Юрий Баранчик.