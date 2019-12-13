Афины , , 16:49 — REGNUM Европейские потребители не останутся без российского газа, независимо от исхода переговоров между Москвой и Киевом по транзиту черех укараинскую территорию. Об этом заявил 13 декабря замглавы МИД России Александр Панкин по итогам встречи министров иностранных дел стран Организации черноморского экономического сотрудничества в Афинах.

«Я думаю, что Россия, как надежный поставщик энергоресурсов в Европу на протяжении десятилетий, со своей стороны сделает всё, чтобы Европа не осталась без газа», — приводит его слова РИА Новости.

Панкин выразил надежду, что украинская сторона также будет «относиться к этому вопросу не эгоистически», и напомнил, что диверсификацию маршрутов никто не отменял.

Оценивая перспективы урегулирования газового спора между Россией и Украиной до конца года, замглавы МИД констатировал, что времени осталось немного. По его словам, в переговорах есть «определённые позитивные сигналы, но есть и «сдерживающие сигналы».

Ранее сегоднязаместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что во время двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях «нормандского саммита» в Париже стороны уделили немало внимания «и вопросам газовой проблематики, и транзитным вопросам».