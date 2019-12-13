Ульяновск, , 16:44 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 13 декабря, открыт международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России (МКАС). В церемонии открытия приняли участие президент ТПП Сергей Катырин и губернатора Ульяновской области Сергей Морозов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

МКАС расположен на базе обновлённой ульяновской торгово-промышленной палаты.

«Надеюсь, что наше отделение признанного в мире арбитражного центра станет гарантом защиты прав предпринимателей, а ульяновские арбитры суда будут компетентно и профессионально рассматривать внутренние и корпоративные споры», — сообщил на своей странице в «Фейсбуке» Сергей Морозов, поблагодарив Сергея Катырина за поддержку инициативы региона.

Губернатор напомнил, что в апреле 2019 года было согласовано 11 кандидатов на должности арбитров и направлены запросы на их утверждение в ТПП РФ. По его словам, в настоящее время утверждены шесть арбитров.

«Сейчас главная задача региональной ТПП — быть подлинным центром притяжения и развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области, а также объединять все силы — бизнес, общественные организации, институты развития, органы государственной власти и местного самоуправления, экспертов, образовательные учреждения», — сказал Сергей Морозов.

Отметим, ранее на встрече Сергея Катырина и Сергея Морозова был обсуждён план по трансформации делового климата в Ульяновской области, ранее отражённый в инвестиционном послании губернатора. В их числе — реформирование институтов развития и службы занятости, новая модель подготовки специалистов для реального сектора экономики в рамках создания передового кадрового центра.