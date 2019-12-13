Киев, , 16:47 — REGNUM О возобновлении Украиной поставок электроэнергии из России сообщила 13 декабря компания Exploration & Production Consulting.

Уточняется, что возобновление импорта произошло 11 декабря: за три дня количество забранной электроэнергии выросло до 1,268 млн кВт⋅ч.

Также восстановился импорт электроэнергии из Белоруссии — с 7 декабря. Ежесуточный объём составляет примерно 5,3 млн кВт⋅ч.

Напомним, импорт Украиной электроэнергии из России и Белоруссии был приостановлен в начале декабря после запрета, введённого украинским парламентом. Закон в силу ещё не вступил, но поставки были приостановлены.

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