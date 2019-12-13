Нижний Новгород, , 16:23 — REGNUM Нижегородская область получила 1,1 млрд рублей федеральных средств на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Эти средства направят на благоустройство более 100 общественных пространств на территории региона. На эти мероприятия будет также предусмотрено финансирование из областного бюджета.

Губернатор Глеб Никитин неоднократно отмечал, что эта программа позволила качественно изменить подход к проблемам благоустройства и созданию новых общественных пространств.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в регионе поэтапно подводят итоги первого года реализации мероприятий в рамках национальных проектов. 20 декабря состоится разбор исполнения мероприятий по нацпроектам в целом по области. До этого пройдут депутатские собрания в городах и районах региона с участием Никитина, который в октябре возглавил региональное отделение «Единой России». Ранее гордума Нижнего Новгорода поставила мэрии «удовлетворительно» в целом по нацпроектам.