Киев, , 16:22 — REGNUM В правительстве Украины допускают, что в начале следующего года в стране может ускориться инфляция.

Об этом говорится в сообщении департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования украинского Минэкономики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее стало известно, что в ноябре инфляция на Украине в годовом измерении замедлилась до 5,1% годовых. Нацбанк страны снизил учетную ставку сразу на 2%, до 13,5%. К концу нынешнего года ожидается уровень инфляции ниже, чем прогнозировалось, из-за существенного укрепления обменного курса.

Министерство отмечает, что в начале 2020 года формирование инфляционного тренда на Украине будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривны.

Среди рисков ускорения инфляции также указаны рост издержек производства, отсутствие транзита газа через территорию Украины и восстановления тенденций роста цен на энергоносители на мировом рынке на фоне имеющихся геополитических конфликтов на Ближнем Востоке.