Москва, , 16:20 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина не стала причислять себя ни к «голубям», ни к «ястребам» финансовых рынков. Так она ответила на вопрос одного из журналистов.

«Не уверена, птица ли я вообще», — сказала Набиуллина.

Как известно, термины «ястреб» и «голубь» существуют не только во внешнеполитической сфере.

В финансовом мире принято считать, что «голуби» придерживаются более мягкой политики и выступают за понижение экономических ставок, а «ястребы», напротив, стремятся повысить ставки и придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики.