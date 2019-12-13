Москва, , 16:20 — REGNUM Инфляция в России в начале 2020 года не поднимется выше 3%. Такой прогноз озвучила 13 декабря пресс-служба Банка России.

«Годовая инфляция сложится ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из её расчета», — говорится в сообщении регулятора.

Инфляция по итогам 2020 года, согласно последней оценке Центробанка, составит 3,5−4%.

Напомним, ранее сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 6,25% годовых. Как было отмечено, данное решение принято исходя из прогноза инфляции на 2020 год.

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