Ханты-Мансийск, , 16:15 — REGNUM В Югре формируется фонд защиты прав обманутых дольщиков. Соответствующие изменения внесены в окружную государственную программу «Развитие жилищной сферы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Утверждён порядок предоставления фонду бюджетной субсидии. Как отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова, субсидия будет направлена на обеспечение обязательств застройщиков, признанных банкротами перед участниками долевого строительства.

Напомним, по Югре 8 декабря прокатилась волна митингов обманутых дольщиков. Обманутые дольщики Сургута и Нефтеюганска заявили, что в судах «мурыжатся» дела о банкротстве застройщиков, а это в свою очередь лишает обманутых дольщиков прав на компенсационные выплаты.

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