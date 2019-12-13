София, , 16:12 — REGNUM Болгария готова обеспечить введение в эксплуатацию участка газопровода «Турецкий поток» на своей территории до конца мая 2020 года. Об этом сообщил посол России в Болгарии Анатолий Макаров со ссылкой премьер-министра страны Бойко Борисова в ходе видеомоста между российскими и болгарскими парламентариями.

«Я спросил прямо: господин Бойко Борисов, когда российский газ пойдёт в Сербию? Он сказал: 31 мая. Я говорю: Хорошо, тогда я сообщаю в Москву, что 31 мая газ по газопроводу пойдёт в Сербию», — рассказал посол.

Напомним, болгарский участок газопровода «Турецкий поток» должен пройти от границы Турции до границы Сербии. Ранее София взяли на себя обязательство перед Москвой обеспечить частичный запуск газопровода с 1 января 2020 года, однако заявленные сроки строительства оказались сорваны из-за спора между участниками тендера в Болгарии.

4 декабря президент России Владимир Путин на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем в Сочи заявил, что Россия найдёт другие возможности реализации продолжения «Турецкого потока» в том случае, если Болгария не захочет участвовать в проекте.

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