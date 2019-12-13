Киев, , 16:11 — REGNUM Энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» за 11 месяцев 2019 года уплатила в государственный и местные бюджеты около 96,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» сегодня, 13 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что по оперативным данным за одиннадцать месяцев 2019 года предприятия группы «Нафтогаз» уплатили в государственный и местные бюджеты около 96,8 млрд грн налогов и дивидендов.

Отдельно подчеркивается, что эти поступления составили около 14% общих доходов государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, в прошлом году «Нафтогаз Украины» уплатил в государственный бюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов.