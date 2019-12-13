Калуга, , 17:14 — REGNUM В Калуге 13 декабря состоялась церемония открытия центра «Мой бизнес», сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Агентства развития бизнеса.

Центр «Мой бизнес» станет местом, где предприниматели и граждане смогут по принципу «одного окна» получить услуги для старта и ведения предпринимательской деятельности Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

Планируется, что калужский центр «Мой бизнес» станет местом, где предприниматели и граждане смогут по принципу «одного окна» получить необходимые услуги для старта и ведения предпринимательской деятельности. Для удобства бизнесменов на базе центра «Мой бизнес» организован коворкинг — пространство для индивидуальной или командной работы, оснащенное компьютерами и офисной техникой. Это позволит предпринимателям решать бизнес-задачи онлайн, находясь вне своих предприятий или организаций.

«В настоящее время на территории региона зарегистрировано около восьми тысяч самозанятых. Их мы также приглашаем сюда. Здесь можно будет получить все необходимые консультации. Задача для центра «Мой бизнес» — быть максимально клиентоориентированным, проявлять максимум внимания к предпринимателям», — заявил министр экономического развития области Ильи Веселов. В этот же день на площадке Экопарка «Биосфера» состоялся бизнес-форум «Итоги реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства». В нем приняли участие более 200 предпринимателей региона.

Центры оказания услуг «Мой бизнес» открываются в регионах России в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основная цель — формирование доступной и удобной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, ориентированной на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. До 2024 года в России планируется создать около 100 таких центров.

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