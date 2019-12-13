Москва, , 15:59 — REGNUM Цены на нефть получили помощь от взрывного роста фондовых бирж во всём мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Цены на нефть отреагировали новыми историческими пиками о на новость от Wall Street Journal. Переговорщики из команды Трампа готовы не только не вводить пока новых тарифов с 15 декабря, чтобы сцементировать финальный этап торговой сделки «фазы один» с Китаем, но и возможно уполовинят в рамках самой сделки уже введённые раньше тарифы на более чем $375 млрд китайского импорта.

«Однако пока нефтетрейдерам не удавалось всерьёз и надолго закрепиться выше сложившегося коридора от $63,50 до $65,50 по марке Brent, потолок которого выглядит довольно прочным, и его не так уж легко будет продавить выше — несмотря на то, что попытки сформировать ещё один импульс к росту до конца дня 13 декабря и 16 декабря будут, вероятно, продолжены.

Достижение более высокой планки цен и закрепление на ней возможно, но отнюдь не гарантировано ‑ и если попытки цен подняться в ближайшие день-два как следует не приведут к успеху, то нефтяных «быков» может ждать разочарование.

Статистика за последние 13 недель показывает, что нефтяные излишки таяли реже, чем хотелось бы странам-экспортёрам: такие данные поступали всего лишь дважды с середины сентября. И это пока что сводит на нет большую часть усилий ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи.

Собственно, именно по этой причине 6 декабря в Вене и было принято решение умерить аппетиты и пока не наращивать свою долю рынка, помогая лучше удержаться на плаву повыше ценам.

Это дало нефтяному рынка сильную защиту от возможной спекулятивной игры на понижение, но пока, возможно, не способно придать достаточно сильный импульс росту цен.

Рынок отдаёт себе отчёт, что меры по сдерживанию предложения распространяются лишь на I квартал 2020 года, и дальнейшая динамика будет определяться спросом, а не предложением», — пояснил эксперт.

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