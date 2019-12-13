Казань, , 15:56 — REGNUM В Татарию с рабочей поездкой прибыл глава Минпромторга России Денис Мантуров. В сопровождении главы Татарии Рустама Минниханова министр осмотрел завод ООО «Форд Соллерс Елабуга» на территории ОЭЗ (Особой экономической зоны) «Алабуга», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

На заводе гости посетили цеха по производству автомобилей представительского класса Aurus. Серийное производство автомобилей стартует в первом квартале 2021 года. Для сборки этих автомобилей предусмотрена концепция «завод-шоурум». Будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности.

Также министру представили план выхода на проектные производственные мощности до 2024 года.

Минниханов вручил Мантурову орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» за «плодотворное сотрудничество с регионом и выдающийся вклад в развитие промышленности».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 декабря, Татария ждет президента России Владимира Путина, который посетит митинг, посвященный 50-летию завода КамАЗ.