Москва, , 15:53 — REGNUM Очень интересный парадокс наблюдается — процентную ставку ЦБ РФ снижает, по всем законам фундаментального анализа — деньги становятся дешевле, котировка должна снижаться, но этого не происходит. Рубль наоборот — только укрепляется, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

«Поэтому после заседания 13 декабря ЦБ РФ, на котором процентная ставка была снижена с 6,5% до 6,25%, сильного ослабления рубля не ожидается. Ожидается сохранение диапазона 62,00−64,00 и на следующую неделю, и до конца 2019 года.

Если рассматривать по косточкам изменение экономических показателей с курсом рубля в корреляции с 2015 года, то чисто экономически доллар должен стоить около 50 рублей. Учитывая, что за это время несколько раз вводили санкции против РФ, это давало отклонение в динамике курса валют, и видно, что доллар стоит около 62−63 рублей за единицу, и никуда не двигается.

Получается, санкции и так ослабили рубль «впрок» так, что на несколько лет рубль «замурован» и не дешевеет от экономических изменений. В теории, если санкций новых не будет, а экономическая картина «догонит» сегодняшнее состояние рубля, то он может начать подвергаться изменениям более прогнозируемо.

Также в пользу рубля оказывает влияние размещение ОФЗ Минфином РФ. Несмотря на широкие шаги снижения процентных ставок ЦБ РФ, спрос на бумаги все равно есть. Например, 11 декабря спрос на бумаги был почти 56 млрд рублей, разместили почти 26 млрд рублей.

Видимо, спешили инвесторы купить облигации накануне заседания ЦБ РФ пока ещё под высокую ставку — 6.3%. Это и вызвало спрос на рубли, и как следствие — его укрепление.

Однако, когда в прошлый раз ЦБ РФ снижал ставку в октябре, после этого наблюдался пониженный спрос на ОФЗ. Поэтому, данный фактор как влияние на рубль до конца года можно исключить, ведь на этой неделе ставка снижена, а значит последний повышенный спрос на бумаги — очаговая вспышка», — пояснила эксперт.

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