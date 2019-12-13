Москва, , 15:51 — REGNUM Россельхознадзор может запретить ввоз в Россию цитрусовых и картофеля из Китая. В этой продукции выявлены вредные организмы, сообщает 13 декабря пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в текущем году в китайских цитрусовых семь раз находили карантинные вредные организмы — восточную фруктовую муху и многоядную муху-горбатку. Дважды в партиях картофеля выявляли вироид веретеновидности клубней и золотистую картофельную нематоду.

В связи с этим усилен карантинный фитосанитарный контроль и ведутся переговоры с китайской стороной о возможных временных ограничениях ввоза названной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россельхознадзор предупредил о возможном запрете поставок эквадорских бананов. В них находят многоядную муху-горбатку.

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