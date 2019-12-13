Киев, , 15:48 — REGNUM Несмотря на то, что сегодня в Вене начались переговоры руководства российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» относительно транзита газа через украинскую территорию в Европу, никакого транзита в следующем году не будет. Так прокомментировал шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик ситуацию с переговорами по газовому транзиту.

«Дело в том, что сегодня, 13 декабря, последний день приёма заявок европейских операторов на использование ГТС Украины в следующем году, в том числе на транзит российского газа. Но как это признает и украинская сторона, на сегодняшний день ни от одного европейского оператора заявок на данный вид транзита не поступило. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что никакого транзита российского газа через ГТС Украины в страны ЕС с 1 января 2020 года не будет.

И если это будет так, то тогда мы можем сделать следующий закономерный вывод о том, что происходящее это совместный российской-европейский шаг по давлению на Украину и снижение ее геополитической значимости на европейском континенте. Следующий шаг, после того, как станет ясно, что Зеленский не контролирует ситуацию на подмандатной пока ему территории, это ее раздел», — отметил эксперт.