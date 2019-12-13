Варшава, , 15:48 — REGNUM Депутаты городского совета Варшавы одобрили значительное повышение с начала 2020 года тарифов на вывоз мусора. С нового года тариф за вывоз мусора составит 65 злотых (около 17 долларов) с квартиры и 94 злотых (около 25 долларов) с дома в частном секторе. Как передаёт «Польское радио», за решение проголосовали 40 депутатов, против были 19, и один воздержался.

В числе причин повышения расценок называют вступление в силу новых законодательных положений о поддержании чистоты и порядка в муниципалитетах. Среди прочего, новый порядок предусматривает обязательную сортировку отходов.

Новость о повышении тарифов на вывоз мусора вызвала нервную реакцию в обществе. По подсчётам депутата горсовета от правящей в стране, но оппозиционной в Варшаве партии «Право и Справедливость» (ПиС) Дариуша Фигуры, тарифы на вывоз мусора в среднем вырастут в четыре раза, а для некоторых варшавян — в шесть раз.

Возмущённые горожане связывают подорожание с расходами на ликвидацию коммунальных аварий в 2019 году. В августе при прорыве канализационного коллектора на дне реки Висла в реку попало огромное количество нечистот, а коллектор пришлось строить новый параллельно старому. Позже выяснилось, что на недавно построенном заводе по утилизации отходов вышло из строя дорогостоящее оборудование, и отходы тайно вывозят для утилизации в другие регионы, что вызывает большой перерасход средств.

«Жители города не должны платить за ошибки и халатность мэрии», — говорит депутат от ПиС Михал Кокошкевич.

Вице-президент (вице-мэр) Варшавы Михал Ольшевский успокаивает протестующих тем, что цены на вывоз мусора повышаются не только в столице. «Неделю назад подняли ставки Гдыня и Щецин, месяц назад Лодзь, две недели назад Гданьск», — говорит он.