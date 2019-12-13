Черкесск, , 15:47 — REGNUM Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов заявил, что национальный проект «Демография» ставит перед властями региона стратегическую задачу — достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, для решения поставленных целей в Черкесске ведется строительство восьми новых корпусов к действующим детским садам для ясельных групп.

Еще в шести населенных пунктах стартовало строительство детских садов. Речь идет о городе Теберда, аулах Вако-Жиле, Эльбурган, Сары-Тюз и поселке Мара-Аягъы. Кроме того, в новом микрорайоне Черкесска ведётся строительство комплекса «Школа+Детсад», уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Карачаево-Черкесии планируют запустить в регионе платформу по примеру проекта «Московская электронная школа», который предполагает обновление материально-технической базы учебных помещений, замену учебников планшетами и создание электронной библиотеки.

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