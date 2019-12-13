Симферополь, , 15:54 — REGNUM Торговые отношения между Крымом и Абхазией развиваются, и товарооборот между ними достиг $400 тыс. Об этом сказал глава крымского полуострова Сергей Аксёнов на встрече с первым вице-премьером Абхазии Дауром Аршба в Симферополе, 13 декабря сообщает пресс-служба правительства кавказской республики.

«На сегодняшний день общий оборот составил более 400 тысяч долларов. На мой взгляд, ситуация двигается достаточно динамично», — сказал Аксёнов.

Он рассказал, что в Крыму не хватает для ведения строительных работ щебня и песка, и первая партия стройматериалов в размере 45 тонн уже прибыла из Абхазии в Крым. Также Аксёнов сообщил, что товарооборот растет за счет поставок мясопродуктов и морепродуктов.

Сообщается, что стороны договорились устанавливать более тесные связи в области культуры и охраны историко-культурного наследия.