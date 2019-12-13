Москва, , 15:30 — REGNUM В России с начала 2019 года средний размер автокредита составил 774,5 тыс. руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), он увеличился на 6% (за аналогичный период 2018 года — 730,5 тыс. руб.).

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Самый большой размер выданных автокредитов за 11 месяцев отмечен в Москве (1 млн 126,8 тыс. руб.), Московской области (968,2 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (947,6 тыс. руб.).

Самая серьезная динамика роста среднего размера выданных автокредитов (зафиксирована в Ставропольском крае (+12,1%), Башкирии (+10,6%) и Калужской области.(+10,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России во III квартале 2019 года банки выдали 259,2 тыс. автокредитов. Это на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года

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