Москва, , 15:18 — REGNUM Предложение о подписании Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрено российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписание документа может состояться на заседании Высшего Евразийского экономического совета, оно намечено на 20 декабря. Стороны работали над соглашением несколько лет.

Соглашение регулирует вопросы пенсионного обеспечения между странами ЕАЭС: Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией. Пенсии, согласно документу, будет назначать и выплачивать то государство, на территории которого приобретён рабочий стаж.

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